Ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης ακινήτου στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε στους 53 νεκρούς, μετά την ανάσυρση κι άλλων πτωμάτων, μετέδωσαν σήμερα κινεζικά ΜΜΕ.

Το οκταώροφο κτίριο, όπου στεγάζονταν ξενοδοχείο, διαμερίσματα και κινηματογράφος, κατέρρευσε την 29η Απριλίου στη συνοικία Ουανγκτσένγκ της πόλης Τσανγκσά, της πρωτεύουσας της επαρχίας Χουνάν (κεντρικά), από ακόμη απροσδιόριστη αιτία.

Ως σήμερα, οι αρχές έκαναν λόγο για 26 νεκρούς.

Σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης «τερματίστηκε». Το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδωσε πως διασώθηκαν συνολικά 10 άνθρωποι.

Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες στην επιχείρηση εντοπισμού δεκάδων αγνοουμένων.

Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και τα μέλη ομάδων επιθεωρητών της πολεοδομίας, συνελήφθησαν μετά την κατάρρευση του ακινήτου, σύμφωνα με τις αρχές στην Τσανγκσά.

Οι καταστροφές του είδους είναι συχνές στην Κίνα, όπου οι έλεγχοι σε ακίνητα φέρνουν στο φως σε πολλές περιπτώσεις παραβιάσεις των πολεοδομικών κανονισμών.

