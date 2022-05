Την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Πατριάρχη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλου περιλαμβάνει η πρόταση για το επόμενο πακέτο περιοριστικών μέτρων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στο θέμα αυτό αναφέρεται και η ιστοσελίδα Politico, που υπογραμμίζει πως η Λιθουανία έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση τις τελευταίες εβδομάδες.

#UPDATE European Commission proposes sanctioning the head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, in the latest wave of economic measures against Russia that also includes a phased-in oil import ban, according to a document seen by @AFP pic.twitter.com/bY0piXNRsD

— AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022