Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Γαλλίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και αυτοαποκαλούμενη «εφευρέτης» της ντισκοτέκ, Regine.

Επίσης, ήταν γνωστή και ως «βασίλισσα της νύχτας».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η εγγονή της, Daphne Rotcajg, με δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Regine μας άφησε ήσυχα την 1η Μαΐου στις 11 π.μ. στην περιοχή του Παρισιού», ανέφερε.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Régina Zylberberg. Γεννήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1929 στις Βρυξέλλες από Πολωνούς Εβραίους γονείς και κατά την παιδική της ηλικία αναγκάστηκε να κρυφτεί από τους Ναζί στην κατεχόμενη Γαλλία.

Ο ισχυρισμός ότι «εφηύρε» τη ντίσκο ξεκίνησε όταν άνοιξε το πρώτο nightclub στο Παρίσι τη δεκαετία του 1950.

Το 1952, διηύθυνε το Le Whisky à Gogo, με ένα τζουκ μποξ να παίζει χορευτική μουσική.

Η ίδια απέκτησε 22 κλαμπ σε όλο τον κόσμο, τη Νέα Υόρκη, το Ρίο ντε Τζανέιρο και την Κουάλα Λουμπούρ.

Το όνομά της έγινε συνώνυμο με τη νυχτερινή διασκέδαση. Όπως θυμάται ο Pierre Palmade: «Το όνομα της Regine έγινε συνώνυμο με τις τρελές νύχτες που κρατούσαν μέχρι τις πρωινές ώρες και η ίδια η βρισκόταν στην πίστα μέχρι το πρωί».

Η Regine πρωταγωνίστησε επίσης σε ταινίες, όπως το «Robert and Robert», σε σκηνοθεσία Claude Lelouch και το «My New Partner» του Claude Zidi.

