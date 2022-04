Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφθασε σήμερα στην Ουκρανία, στην πρώτη του επίσκεψη στην πολύπαθη χώρα από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, όπως ενημέρωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Έφθασα στην Ουκρανία μετά την επίσκεψή μου στη Μόσχα» έγραψε, αναφέροντας ότι θέλει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για «την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διασφάλιση της απομάκρυνσης των αμάχων από τα πεδία των μαχών».

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.

We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.

The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

