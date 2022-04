Η Ρωσία δεν πρόκειται να ανταλλάξει με αιχμαλώτους τον Βίκτορ Μεντβέντσουκ που βρίσκεται στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων από τις 12 Απριλίου. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μεταδίδει την παραπάνω είδηση, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την είδηση αναμεταδίδει και το NEXTA.

The #Russian side is not negotiating about the exchange of Viktor Medvedchuk, who was detained in #Ukraine, for the Ukrainian military, RIA Novosti reports with reference to the press secretary of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov. pic.twitter.com/BSauCEbKt1

— NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022