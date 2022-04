Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης για να διαλύσουν μια διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας στην κατεχόμενη πόλη της Χερσώνας, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η Ρωσία διόρισε χθες δικό της «δήμαρχο» στη Χερσώνα, αφού οι δυνάμεις της κατέλαβαν την έδρα της τοπικής διοίκησης. Η Χερσώνα ήταν το πρώτο μεγάλο αστικό κέντρο που κατέλαβαν οι Ρώσοι μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

Ορισμένοι κάτοικοι οργανώνουν κατά καιρούς αντικατοχικές διαδηλώσεις και ένα πλήθος συγκεντρώθηκε και πάλι σήμερα στο κέντρο της πόλης. Το Κίεβο υποστήριζε ότι σήμερα η Ρωσία σκόπευε να διοργανώσει «δημοψήφισμα» για να αποσχισθεί η περιφέρεια της Χερσώνας από την Ουκρανία, όπως εκείνες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ.

«Κατά τη διάρκεια μιας ειρηνικής, φιλοουκρανικής διαδήλωσης στην Πλατεία της Ελευθερίας, άνδρες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης εναντίον του άμαχου πληθυσμού» ανέφερε η Γενική Εισαγγελία, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ερευνά τα γεγονότα.

Today, in Russian-occupied Kherson, people marched to a peaceful anti-war rally and were dispersed with gas and stun grenades. At least four people were reportedly injured. pic.twitter.com/InGQYFinWX

— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) April 27, 2022