Μια 118χρονη καλόγρια που ζει σε οίκο ευγηρίας στη νότια Γαλλία έγινε ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες.

Η αδελφή Αντρέ είναι, επίσης, η γηραιότερη εν ζωή μοναχή στον κόσμο και η γηραιότερη μοναχή όλων των εποχών.

Γεννημένη ως Λουσίλ Ράντον στις 11 Φεβρουαρίου 1904, σύμφωνα με το CNN, η αδελφή Αντρέ έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στη θρησκευτική υπηρεσία, ανέφερε η ανακοίνωση των ρεκόρ Γκίνες.

Προτού γίνει καθολική μοναχή, φρόντιζε παιδιά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια πέρασε 28 χρόνια φροντίζοντας ορφανά και ηλικιωμένους σε ένα νοσοκομείο.

Η αδελφή Αντρέ, που ζει κοντά στη γαλλική πόλη Τουλόν, είναι επίσης η γηραιότερη επιζήσασα του Covid-19 στον κόσμο. Στην ανακοίνωση των ρεκόρ Γκίνες αναφέρεται ότι βρέθηκε θετική στον ιό στις αρχές του 2021, αλλά ανέρρωσε πλήρως μέσα σε τρεις εβδομάδες, ακριβώς στην ώρα για τα 117α γενέθλιά της.

