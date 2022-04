Κι άλλα χωριά εκκενώθηκαν χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, στις ΗΠΑ, όπου μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές οι οποίες έχουν ήδη καταστρέψει εκατοντάδες κτιριακές δομές (φωτογραφία, επάνω, AP).

Σάρωσαν αγροτικά χωριά

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μόρα και Κλίβλαντ ειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να τις εγκαταλείψουν καθώς οι φλόγες σάρωσαν αγροτικά χωριά και τουριστικό θέρετρο νοτιότερα, σύμφωνα με αξιωματικούς της πυροσβεστικής και τις τοπικές αρχές.

#NewMexico‘s @GovMLG declared a state of emergency in 5 counties due to #Wildfires that have burned through large swaths of the drought-stricken state. https://t.co/i0Lg1q7v26 — The Epoch Times (@EpochTimes) April 25, 2022

Η περιοχή αντιμετωπίζει τις πιο καταστροφικές φωτιές στον νοτιοδυτικό τομέα των ΗΠΑ και η κατάσταση που επικρατεί γεννά ανησυχίες πως η περιοχή και η χώρα θα έχουν πολύ δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές.

«Είναι καταστροφική και εκτός ελέγχου», δήλωσε η Τζόι Ανσλι, επικεφαλής της κομητείας Σαν Μιγκέλ, αναφερόμενη στη λεγόμενη πυρκαγιά Calf Canyon, η οποία σαρώνει ορεινές περιοχές βορειοανατολικά της Σάντα Φε.

Η φωτιά εξαπλώθηκε εκρηκτικά την Παρασκευή, εξαιτίας ανεμοθύελλας. Εχει καταστρέψει ακόμη άγνωστο αριθμό κατοικιών, καθώς κατέκαψε κάπου 217,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Εχασαν τα πάντα»

«Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα πάντα», τόνισε η κυβερνήτρια του Νέου Μεξικού, η Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ.



Το Νέο Μεξικό αντιμετωπίζει συνθήκες που προσιδιάζουν στις θερινές σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή μείωσε το χιόνι στην περιοχή και διευκόλυνε την εκδήλωση μεγαλύτερων και σφοδρότερων πυρκαγιών νωρίτερα από άλλες χρονιές, εξηγούν επιστήμονες.

Καθώς οι άνεμοι εξασθένισαν χθες, η πυροσβεστική μπόρεσε να περιορίσει τη φωτιά κατά το 12% και αγωνίζεται να σώσει σπίτια σε χωριά όπως το Ροσιάδα και το Πένταρις, σύμφωνα με τον Μάικλ Τζόνσον, αξιωματούχο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δασών και πυροπροστασίας.

Αλλες δύο πυρκαγιές

Πιο βορειοανατολικά, πυρκαγιά 56 χιλιόμετρα ανατολικά του Τάος επεκτάθηκε σε έκταση 209 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν καταυλισμός προσκόπων και τέσσερα χωριά.

Driving through the aftermath of the #McBrideFire in Ruidoso, New Mexico USA. Just terrible. Over 207 homes burned. 6000 acres scorched. 2 confirmed dead. #disaster #wildfire #fire #Ruidoso #NewMexico pic.twitter.com/kxnjek571J — Stephen Van Buren Musician Pianist and keyboardist (@SVB_Musician) April 23, 2022

Αλλη ανεξέλεγκτη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ορη Χέμες, κάπου 24 χιλιόμετρα από το Λος Αλαμος, με τις αρχές να διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δυο μικρών κοινοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ