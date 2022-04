Στις 54 ημέρες έχει φτάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της να αντιμετωπίζουν ένα νέο δίλημμα για τη βοήθεια στη χώρα, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN.

Ο στρατός της Ουκρανίας πήρε μια ασυμβίβαστη στάση αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως τονίζει το αμερικάνικο ΜΜΕ, αρνούμενος να υποχωρήσει στην απαίτηση της Ρωσίας να παραδοθούν τα στρατεύματα του Κιέβου στην πόλη – λιμάνι Μαριούπολη.

Την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί του αντιμετωπίζουν ένα νέο σκληρό δίλημμα όσον αφορά την απόφαση για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι ΗΠΑ στον εξοπλισμό της μαχόμενης χώρας, καθώς η Ρωσία έχει δείξει ότι μπορεί να αναλάβει πιο επιθετική δράση για να σταματήσει τη ροή όπλων από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Υπάρχουν νέες ανησυχίες σχετικά με το πόσο γρήγορα η Ουκρανία θα μπορούσε να ξεμείνει από πυρομαχικά καθώς εντείνονται οι σκληρές μάχες στο Ντονμπάς, όπου η Ρωσία προσπαθεί να περικυκλώσει και να αποκόψει τις ουκρανικές δυνάμεις στην προσπάθειά της να ελέγξει την περιοχή.

Καθώς προσπαθεί να συνεχίσει να πιέζει τους συμμάχους να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε αυτή την επόμενη φάση του πολέμου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η Δύση πρέπει να δει αυτή τη μάχη ως ένα κρίσιμο σημείο χαλιναγώγησης των φαινομενικά αχαλίνωτων φιλοδοξιών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος, επίσης, ζητά από τη Δύση να δείξει τη δέσμευση της να υπερασπιστεί τη δημοκρατία έναντι μιας αδηφάγου αυταρχικής δύναμης, όπως σημειώνει το CNN.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η μάχη που θα δοθεί στο Ντονμπάς «μπορεί να επηρεάσει την πορεία ολόκληρου του πολέμου» και δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας για να τερματιστεί ο πόλεμος κατά τη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης στον Τζέικ Τάπερ του CNN που προβλήθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

