Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε μια τεράστια παρέλαση πολιτών με την ευκαιρία της 110ης επετείου από τη γέννηση του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του και ιδρυτή της χώρας, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν σήμερα από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Νοτιοκορεάτες και αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν ότι μια πυρηνική δοκιμή μπορεί να πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο αυτών των εορτασμών. Ανέμεναν επίσης μια στρατιωτική παρέλαση.

Η χθεσινή τελετή σηματοδοτήθηκε από μια παρέλαση πολιτών και πυροτεχνήματα.

Η 15η Απριλίου, η οποία αποκαλείται η «Ημέρα του ήλιου», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στο ημερολόγιο της Πιονγκγιάνγκ επειδή ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππούς του Κιμ Γιονγκ Ουν, γεννήθηκε την ημερομηνία αυτή.

Φωτογραφίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων KCNA εικονίζουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν να χαιρετά από έναν εξώστη στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, στην Πιονγκγιάνγκ, χιλιάδες ανθρώπους που φορούσαν ρούχα σε ζωηρά χρώματα.

North Korea celebrates 10 years of Kim Jong-un’s rule with series of colourful celebrationshttps://t.co/2YgQZAFgmJ pic.twitter.com/J4kshCpjUJ

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 16, 2022