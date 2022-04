Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει μετατοπιστεί στα ανατολικά της χώρας, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις είναι εμπειροπόλεμες και καλά προετοιμασμένες, αν και τις τελευταίες ώρες εξαπολύονται σφοδρές επιθέσεις και βομβαρδισμοί στα περίχωρα του Κιέβου, ένδειξη ότι οι Ρώσοι… επέστρεψαν μετά τη βύθιση της ναυαρχίδας του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το BBC, αναλυτές πιστεύουν ότι οι καλύτερες μονάδες της Ουκρανίας βρίσκονται στα ανατολικά και δηλώνουν για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική επίθεση, με συστήματα ορυγμάτων και οχυρωμένες θέσεις.

Μέχρι τώρα οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται στις ρωσικές επιθέσεις, ωστόσο μπορεί να υστερούν αριθμητικά απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις οι οποίες κατευθύνονται σε κάποιες περιοχές.

Πού θα δοθούν οι σημαντικές μάχες

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πει ότι πλέον σκοπός είναι η «πλήρης απελευθέρωση» του Ντονμπάς.

Ωστόσο, η μορφολογία του εδάφους ίσως να αποτελέσει πρόβλημα για τους επιτιθέμενους Ρώσους. Με λιγότερα δάση σε σχέση με το βόρειο τμήμα της χώρας, αναλυτές εκτιμούν ότι οι ανοιχτές εκτάσεις ενδεχομένως να ευνοήσουν τους αμυνόμενους Ουκρανούς.

Η επόμενη μεγάλη, κομβικής σημασίας, μάχη του πολέμου ενδεχομένως να είναι αυτή του Σλοβιάνσκ, σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW).

Αν ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν από το Ίζιουμ καταφέρουν να πάρουν την εν λόγω πόλη, θα μπορούσαν μετά να ετοιμαστούν να προελάσουν ανατολικά, προς το Σεβεροντονέτσκ, για να περικυκλώσουν μια σχετικά μικρή ομάδα ουκρανικών δυνάμεων, ή να κατευθυνθούν πιο νότια για να περικυκλώσουν μια μεγαλύτερη ουκρανική δύναμη.

Εάν η Μαριούπολη πέσει στα χέρια των Ρώσων, περισσότερες δυνάμεις μπορεί επίσης να αποδεσμευτούν για να κινηθούν βόρεια, στην περιοχή δυτικά του Ντονέτσκ.

Πώς προετοιμάζονται οι Ουκρανοί

Ο ταξίαρχος ε.α. Μπεν Μπάρι του International Institute for Strategic Studies επισημαίνει πως οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους χρόνια για να προετοιμάσουν τις άμυνές τους και ότι τα ρωσικά στρατεύματα ίσως δυσκολευτούν να τις απωθήσουν.

«Δεν είναι μόνο ορύγματα τύπου Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην ουκρανική πλευρά, έχουν επίσης οχυρώσει πόλεις- κλειδιά και χωριά που θέλουν να υπερασπιστούν» λέει σχετικά.

Ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα και άλλα είδη εξοπλισμού βρίσκονται σε προετοιμασμένες θέσεις για προστασία, σημειώνει. Επίσης, οι ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά διαθέτουν μεγάλη εμπειρία μαχών, καθώς αντιμετωπίζουν τους υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές από το 2014.

Ο αριθμός τους, επίσης, μπορεί να αυξηθεί εάν η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία μετακινήσει δυνάμεις που δεν χρειάζονται πλέον για να υπερασπιστούν το Κίεβο μετά την απόσυρση των Ρώσων από τα βόρεια της χώρας.

Πώς θα επιτεθεί η Ρωσία

Ο ταξίαρχος ε.α. Μπάρι λέει πως η Ρωσία είναι πιθανόν να προβεί σε μεγάλης κλίμακας χρήση πυροβολικού για να διασπάσει ισχυρές ουκρανικές αμυντικές γραμμές πριν προχωρήσει στο έδαφος.

Η κατά μέτωπο επίθεση των ουκρανικών στρατευμάτων με το πεζικό, χωρίς να προηγηθεί βομβαρδισμός από το πυροβολικό, εγκυμονεί τον κίνδυνο ήττας για τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Μπάρι, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν τα αυτοκινούμενα πυροβόλα, που μπορούν να κινούνται ευκολότερα και ταχύτερα σε σχέση με τα ρυμουλκούμενα. Ωστόσο, τα ρήγματα αυτά και οι ευκαιρίες προώθησης ίσως να είναι σπάνιες, δεδομένου ότι το μέτωπο σε πολλές περιοχές καθίσταται ρευστό.

«Θα μπορούσε να αποκτήσει μια αιματηρή αίσθηση, μια αίσθηση φθοράς» λέει ο Μπάρι.

Για να πλήττει τις ουκρανικές θέσεις από μεγαλύτερη απόσταση, η Ρωσία διαθέτει επίσης πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων τύπου Grad, τους οποίους αναμένεται να χρησιμοποιήσει ευρέως. Οι Grad έχουν 40 ρουκέτες, που μπορούν να εκτοξευτούν μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, και έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφικοί σε βάρος αμάχων πληθυσμών (Χάρκοβο, Μαριούπολη και αλλού).

Επίσης, έχουν υπάρξει αναφορές για χρήση θερμοβαρικών όπλων.

Εάν το ρωσικό πυροβολικό καταφέρει να πλήξει βαριά τις ουκρανικές άμυνες, η Ρωσία αναμένεται να χρησιμοποιήσει μηχανοκίνητο πεζικό, με ένα εύρος τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων, μαζί με άρματα μάχης, για προελάσεις, υπό την κάλυψη αεροσκαφών δίωξης βομβαρδισμού και επιθετικών ελικοπτέρων- με τις δυνάμεις να κινούνται σε εδάφη υπό πυκνό ουκρανικό πυρ.

Ο ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα, έχει πει ότι οι μάχες θα θυμίζουν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τι θα μπορούσε να συγκρατήσει τη Ρωσία

Αναλυτές αναφέρουν πως είναι άγνωστο κατά πόσον οι ρωσικές δυνάμεις έχουν λύσει τα σοβαρά προβλήματα επιμελητείας που αντιμετώπιζαν τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής. Τα ρωσικά στρατεύματα αντιμετώπιζαν ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων, νερού και βασικού εξοπλισμού.

«Κλειδί, επίσης, θα είναι η εκπαίδευση, το ηθικό και η ηγεσία. Οι Ρώσοι δεν τα πήγαν καλά γύρω από το Κίεβο και απλά δεν γνωρίζουμε εάν πήραν τα μαθήματά τους» λέει ο Μπάρι.

Υπάρχουν, επίσης, αναφορές πως η Ρωσία έχει απώλειες σε στρατιωτικό εξοπλισμό τριπλάσιες σε σχέση με τις ουκρανικές. Το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον πόλεμο στα ανατολικά δεν είναι σαφές, αλλά η αντικατάσταση του χαμένου εξοπλισμού αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση.

Η ιστοσελίδα στρατιωτικών αναλύσεων Oryx, που παρακολουθεί τις απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού και περιλαμβάνει μόνο κατεστραμμένα οχήματα και άλλα είδη εξοπλισμού για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες και βίντεο, υπολογίζει πως η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 400 άρματα μάχης, 20 αεροπλάνα και 32 ελικόπτερα, καθώς και εκατοντάδες τεθωρακισμένα και άλλα είδη εξοπλισμού.

Οι μικρότερες ουκρανικές απώλειες μπορεί απλά να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά μπορεί επίσης και να υποδεικνύουν επιτυχία σε τακτικό επίπεδο.

Οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει σημαντικές ποσότητες ρωσικού εξοπλισμού, αν και είναι άγνωστο πόσο χρήσιμος θα είναι αυτός άμεσα. Ο Michael Kofman, του αμερικανικού Center for Naval Analyses (CNA), λέει: «Θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι αυτά να είναι αξιοποιήσιμα, επανδρωμένα και να αναπτυχθούν κάνοντας τη διαφορά».

Μακροπρόθεσμα η Ρωσία ίσως έχει πλεονέκτημα, ειδικά αν οι προμήθειες όπλων από τη Δύση στην Ουκρανία περιορίζονται σε αμυντικό εξοπλισμό. Όπως λέει ο Σάμιουελ Κράνι Έβανς του Royal United Services Institute, για κάθε ουκρανικό εκτοξευτή πυραύλων ή πυροβόλο που καταστρέφεται, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει αντικατάσταση, ενώ η Ρωσία έχει δυνατότητα αντικατάστασης.

«Έτσι, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, ο χρόνος αρχίζει να κυλά υπέρ της Ρωσίας» εκτιμά.