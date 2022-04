Πέρασαν κιόλας 51 ημέρες από τη μέρα που η Ρωσία, μετά από το πολεμικό διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, εισέβαλε στην Ουκρανία.

Πολλοί μπορεί να περίμεναν μια γρήγορη επικράτηση των ρωσικών στρατευμάτων λόγω της υπεροχής τους απέναντι στον ουκρανικό στρατό, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, λόγω και της υποστήριξης της Δύσης στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος μόνο ευχαριστημένος δεν μπορεί να είναι από την εξέλιξη αφού η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως ονομάζει η Μόσχα τον πόλεμο, δεν πάει όπως θα περίμενε ή όπως είχαν προβλέψει οι άμεσοι συνεργάτες και σύμβουλοί του.

Μπορεί η Μόσχα να ανακοίνωσε ότι έχουμε περάσει στη δεύτερη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων με την κατάληψη του Ντονμπάς να αποτελεί τον βασικό στόχο αυτή τη στιγμή, αλλά αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η τοποθέτηση ήρθε μετά την αποτυχία της κατάληψης του Κιέβου.

Την οργή του Πούτιν έχουν δεχθεί, σύμφωνα με αναφορές, στενοί του συνεργάτες. 3+1 περιπτώσεις είναι αυτές που ξεχωρίζουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι οι μόνες.

Ο πρώτος που είχε δει τον Ρώσο πρόεδρο να έχει βγει από τα ρούχα του ήταν ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν ώρες πριν από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Ποιος, άλλωστε, μπορεί να ξεχάσει την επίθεση του Πούτιν στον Νο 1 πράκτορα της Ρωσίας που τον είχε κάνει να χάσει τα λόγια του.

Αυτό που χρειάζεται να θυμίσουμε είναι ότι ο Ναρίσκιν δεν ήταν κάποιος άγνωστος για τον Ρώσο πρόεδρο. Ήταν σύμμαχος επί μακρόν του Πούτιν, είχε διατελέσει προηγουμένως πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, ενώ η γνωριμία του με τον Ρώσο πρόεδρο τοποθετείται στα χρόνια της κοινής τους πορείας όταν υπηρετούσαν στην KGB, δηλαδή προτού ακόμα η ΕΣΣΔ διαλυθεί.

«Δώσαμε την ευκαιρία στην Ουκρανία να διεκδικήσει την ειρήνη και να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μινσκ. Τώρα, στο χειρότερο σενάριο συζητάμε για την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα», ακουγόταν να λέει ο Σεργκέι Ναρίσκιν.

Εμφανώς ενοχλημένος, ο Πούτιν τον διέκοψε: «Τι εννοείς το χειρότερο σενάριο; Μήπως προτείνεις διαπραγματεύσεις;».

Ο επικεφαλής υπηρεσίας κατασκοπείας ξαφνιάστηκε: «Όχι, ξέρετε εγώ…».

«Μίλα καθαρά», είπε κοφτά τότε ο Πούτιν, «είσαι υπέρ της αναγνώρισης κυριαρχίας»;

«Είμαι υπέρ της πρότασης για ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία των δημοκρατιών», προσπάθησε να απαντήσει…

Ο Πούτιν, ο οποίος είχε αρχίσει να χαμογελά ειρωνικά, τον διέκοψε και πάλι: «Δεν μιλάμε εδώ για προσάρτηση, δεν είναι αυτό το θέμα μας».

Και ο Ναρίσκιν απάντησε: «Είμαι υπέρ της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας».

Τότε, ο Πούτιν έβαλέ τέλος στον διάλογο, λέγοντας: «Ευχαριστώ, κάθισε στη θέση σου τώρα».

Μία από τις επιλογές που έχουν συζητηθεί πολύ ήταν η απόφαση του Πούτιν να δώσει την αρχηγία της εκστρατείας στην Ουκρανία στον Αλεξάντρ Ντβορνίκοφ ή αλλιώς τον διαβόητο «Χασάπη της Συρίας», όπως είχε γίνει γνωστό στις 9 Απριλίου.

Ο Ντβορνίκοφ πήρε τη θέση των τριών στρατηγών που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν επικεφαλής.

Ο συγκεκριμένος ανώτατος στρατιωτικός είναι αυτός που είχε κληθεί να βοηθήσει τον Μπασάρ Αλ Άσαντ να κρατήσει την εξουσία στη Συρία, ενώ ήδη κατηγορείται ότι διέταξε τα ρωσικά στρατεύματα να πραγματοποιήσουν τη δολοφονική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κραματόρσκ, όπου τα θύματα ήταν τουλάχιστον 57.

Σύμφωνα με το BBC, το οποίο επικαλούνταν δυτικό αξιωματούχο, η κίνηση του Πούτιν έγινε με στόχο να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των μονάδων του στρατού, οι οποίες, μέχρι πρότινος λειτουργούσαν μεμονωμένα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «φρεναριστεί» από μικρότερες μονάδες των Ουκρανών που δρουν πιο ευέλικτα, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα εκτιμάται ότι διαθέτει «αξιοσημείωτες» δυνάμεις, περίπου 100 επιχειρησιακών μονάδων.

Επίσης, εκτιμά πως πίσω από τις ανακατατάξεις υπάρχει και το «πολιτικό σκέλος», με φόντο την 9η Μαΐου, μια μέρα που η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με αναλυτές ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας. Με βάση άλλες αναφορές, ο στόχος του Πούτιν είναι μέχρι τις 9 Μαΐου οι ρωσικές δυνάμεις να έχουν καταλάβει αρκετά ουκρανικά εδάφη έτσι ώστε να κηρύξει τη νίκη του ανήμερα της επετείου της παράδοσης της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή του Ιγκόρ Οσίποφ, του αρχηγού του ρωσικού Στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με αναφορές, ο Οσίποφ συνελήφθη με βίαιο τρόπο μετά τη βύθιση του Moskva.

