Ο απολογισμός από τις φονικές πλημμύρες στη Νότια Αφρική έφθασε σήμερα σχεδόν τους 400 νεκρούς, κυρίως στην περιφέρεια του Ντέρμπαν στην ανατολική ακτή, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Συνολικά επλήγησαν 40.723 άνθρωποι. Δυστυχώς ο αριθμός των θανάτων συνεχίζει να αυξάνει, ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 395 νεκρούς», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση Συνεργασίας και Παραδοσιακών Υποθέσεων της ανατολικής επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ.

Τα περισσότερα θύματα θρηνεί η περιφέρεια του Ντέρμπαν, του μεγάλου αφρικανικού λιμανιού στον Ινδικό Ωκεανό. Ήταν το επίκεντρο των σφοδρών βροχοπτώσεων που άρχισαν το περασμένο σαββατοκύριακο. Σε αυτή έχει κηρυχθεί κατάσταση καταστροφής.

In pictures: At least 400 people dead and thousands displaced after floods and mudslides triggered by heavy rains bring devastation to South Africa’s east coast pic.twitter.com/B2BV4C0fwD

