H Γιουβέντους ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ματία Περίν, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να υπογράφει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την «Μεγάλη Κυρία» μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας αποκτήθηκε από τη Τζένοα το 2018 έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία και επέστρεψε ως δανεικός για έναν χρόνο το καλοκαίρι του 2020, ενώ την φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί οκτώ φορές με την φανέλα της «Γιούβε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γιουβέντους:

«Μαύρο στο λευκό, για να συνεχίσει την περιπέτειά του σε ασπρόμαυρο.

Ο Ματία Περίν ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Γιούβε, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025. Σπουδαία νέα γι’ αυτόν, αλλά και για όλους μας. Ο Ματία εντάχθηκε στην ομάδα το 2018 και δόθηκε ξανά ως δανεικός στην Τζένοα, από τον Ιανουάριο του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021.

Επέστρεψε για να φορέσει τα χρώματά μας φέρνοντας μαζί του την εμπειρία του, όλο το χάρισμα του και χάρη στην επιθυμία του να μην τα παρατήσει ποτέ ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα της Γιούβε»

✍️ 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗡 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣@MattiaPerin officially puts pen to paper on a new Bianconeri contract! ⚪⚫ #Perin2025

— JuventusFC (@juventusfcen) April 14, 2022