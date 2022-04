Για την 1η Ιουνίου προγραμματίστηκε ο αγώνας της Σκωτίας με την Ουκρανία στη Γλασκώβη, στο πλαίσιο των πλέι-οφ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η αναμέτρηση, που αρχικά επρόκειτο να γίνει στις 24/3, αναβλήθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (με τη σύμφωνα γνώμη της σκωτσέζικης ομοσπονδίας) και τελικά η FIFA την όρισε για την 1η Ιουνίου στο «Χάμπντεν Παρκ».

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τέσσερις ημέρες αργότερα στο Κάρντιφ την Ουαλία (νίκησε τον Μάρτιο την Αυστρία με 2-1) και από το ματς αυτό θα προκύψει η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για το Κατάρ και θα ενταχθεί στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ, μαζί με την Αγγλία, τις ΗΠΑ και το Ιράν.

⚽ A new match schedule for World Cup qualifying play-offs and several #NationsLeague matches has been agreed.

🤝 This is thanks to a remarkable spirit of solidarity and cooperation by all.

🗓️ 1 June: Scotland vs Ukraine

🗓️ 5 June: Wales vs Scotland/Ukraine

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) April 14, 2022