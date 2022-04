Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Ασουάν της νότιας Αίγυπτου, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, ο οποίος επιβεβαίωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι τέσσερις Γάλλοι, ένας Βέλγος και πέντε Αιγύπτιοι.

Επίσης 14 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν – οκτώ Γάλλοι και έξι Βέλγοι – και νοσηλεύονται σε «σταθερή κατάσταση» με «κατάγματα, εκχυμώσεις και επιφανειακά τραύματα», διευκρινιζόταν στην ανακοίνωση για το τροχαίο στην Αίγυπτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί όταν το λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε δρόμο μήκους σχεδόν 300 χιλιομέτρων που διασχίζει την έρημο και οδηγεί στον ναό Αμπού Σιμπέλ.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, όπου οι δρόμοι δεν συντηρούνται και οι οδηγοί δεν υπακούν στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επισήμως, 7.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία που σημειώθηκαν στην Αίγυπτο το 2020.

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών μετά το σημερινό δυστύχημα με λεωφορείο στο νότια Αίγυπτο εκφράζει, μέσω Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους και αμέριστη συμπαράσταση στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου, του Βελγίου και της Γαλλίας, που θρηνούν τους συμπολίτες τους.

Deeply saddened by the tragic loss of lives following a bus accident in southern #Egypt today.

We offer our heartfelt condolences to those who lost loved ones and our deepest sympathies to the peoples & governments of Egypt, #Belgium & #France as they mourn their fellow citizens pic.twitter.com/hxuHv9T4Ki

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 13, 2022