Η NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό περιοδικό Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE), σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 8ο Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με τίτλο ΜetaEπικοινωνία: ΜΜΕ – Δημοσιογραφία – Δίκτυα – Πλατφόρμες & Χρήστες στην Ψηφιακή Εποχή», την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens και virtually μέσω της συνεδριακής πλατφόρμας της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Από το 2015, το Συνέδριο Δικαίου Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, αποτελεί κάθε χρόνο τον τόπο όπου η θεωρία και η πράξη στον χώρο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας συναντώνται. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο αυτό επιτάσσουν συνεχή ενημέρωση και συμμετοχή στην εξέλιξη του διεπιστημονικού διαλόγου. Το Συνέδριο πρωτοπορεί φιλοξενώντας περισσότερους από 25 έγκριτους εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συνομιλούν και αναπτύσσουν τις κρίσιμες εξελίξεις στα θέματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυβερνοσφάλειας και κυβερνοέγκληματος, διανοητικής ιδιοκτησίας, domain names, ηλεκτρονικού εμπορίου και νέων μορφών συναλλαγών, νέων τεχνολογιών και Legal Tech, ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ραδιοτηλεόρασης, Τύπου, προσβολής της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου.

Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Iδιωτικότητας (Hellenic Association of Data Protection & Privacy και η DPO Academy.

Πρόγραμμα

MetaEπικοινωνία: ΜΜΕ – Δημοσιογραφία – Δίκτυα – Πλατφόρμες & Χρήστες στην Ψηφιακή Εποχή

Τρίτη 05 Απριλίου 2022

Grand Wyndham Athens (+virtual)

00 – 10.15 Welcome speeches

Τζίνα Παπαντωνοπούλου – Καρατζά, Εκδότρια, Νομική Βιβλιοθήκη

Εκπρόσωπος Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κωνσταντίνος Μασσέλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

15 – 11.451η Συνεδρία: Are you sure it’s media?

Συντονίστρια: Ειρήνη Σταματούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ομιλητές

Petros Iosifidis, Professor in Media Policy at City, University of London, UK

Andres Guadamuz, Reader in Intellectual Property Law at the University of Sussex and the Editor in Chief of the Journal of World Intellectual Property Organization

Γιώργος Γεραρής, Partner στη Δικ. Εταιρία Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου & Συνεργάτες

Σόνια Χαϊμαντά, Δημοσιογράφος, Διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

45 – 12.00 Διάλειμμα

00 – 13.302η Συνεδρία: Ευθύνη στο διαδίκτυο – Προσβολές της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων του δημιουργού

Συντονιστής: Γιάννης Πολίτης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Christophe Geiger, Professor of Law at Luiss Guido Carli University, Rome,

Δικονομικά προαπαιτούμενα στις αγωγές δυσφήμησης διά του τύπου

Χριστίνα Βρεττού, Δικηγόρος, ΔΝ, Member of the Expert Group against SLAPP

Ζητήματα ευθύνης από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο

Φίλιππος Μίτλεττον, Δικηγόρος, DEA, Δικηγορικό γραφείο Ρόβλια

To #ΜeToo μπορεί να «ξεχαστεί»; Πρόσφατη νομολογία σχετικά με τα δημοσιεύματα #MeToo και το δικαίωμα στη λήθη

Χαρά Δαούτη, Partner, Lambadarios Law Firm

1 3 . 3 0 – 1 4 . 3 0 Lunch break

30 – 16.003η Συνεδρία: Νέες τεχνολογίες και δημοσιογραφία

Συντονίστρια: Λίλιαν Μήτρου, Δικηγόρος, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ομιλητές

Philippe Jougleux, Deputy Dean, Associate Professor, School of Law, European University Cyprus

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LL.M., Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, συνιδρυτής Athens Legal Tech

Τάσος Τέλλογλου, Δημοσιογράφος

00 – 16.15 Coffee Break

15 – 17.154η Συνεδρία: Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Συντονίστρια: Αντιγόνη Παπανικολάου, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος, Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Υποθέσεων, Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα, Microsoft

Αριάνα Σέκερη, Data Protection Officer & Senior Privacy Manager at PrivIntelligent Solutions SAGL

Γεωργίλη Ελίνα, Partner, Δικ. Εταιρία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Φαίη Καρβέλα, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας ΑΠΔΠΧ

15 – 18.15 5 η Συνεδρία: Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης από προσχηματικές αγωγές – Το φαινόμενο SLAPP

Συντονιστής: Δημήτριος Τίτσιας , Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη ΜΕΑ στην ΕΕ

, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στη ΜΕΑ στην ΕΕ Χριστίνα Βρεττού, Δικηγόρος, ΔΝ, Member of the Expert Group against SLAPP

Δικηγόρος, ΔΝ, Member of the Expert Group against SLAPP Νίκος Παναγιώτου , Αναπ. Καθηγητής ΜΜΕ, ΑΠΘ

, Αναπ. Καθηγητής ΜΜΕ, ΑΠΘ 18.15 – 18.30Coffee Break

18.30 – 19.30 6η Συνεδρία: Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο για δημοσιογράφους και εκδότες

Συντονίστρια : Ειρήνη Σταματούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ομιλητές

News aggregators και το νέο δικαίωμα των εκδοτών Τύπου για τις επιγραμμικές χρήσεις των εκδόσεών τους

Γιωργανδρέας Ζάννος, Δικηγόρος, Διευθυντής ΟΣΔΕΛ

Ευθύνη από τη χρήση εικόνων στο διαδίκτυο

Stavroula Karapapa, Professor of Intellectual Property and Information Law LLB, LLM, PHD, SFHEA

Προστασία και προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της ψηφιακής δημοσιογραφίας

Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ