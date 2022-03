Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε κατά της «λεκτικής κλιμάκωσης» με τη Μόσχα αφού ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «χασάπη».

«Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο France 3.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η κλιμάκωση της κατάστασης», έτσι ώστε να υπάρχει ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

#BREAKING Macron warns against verbal ‘escalation’ with Moscow after Biden labels Putin a ‘butcher’ over Ukraine pic.twitter.com/y4QuwwtIvh — AFP News Agency (@AFP) March 27, 2022

Ο Μακρόν δήλωσε στο France 3 ότι θεωρεί καθήκον του «να επιτύχει πρώτα μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια την πλήρη αποχώρηση των (σ.σ. ρωσικών) στρατευμάτων με διπλωματικά μέσα. Αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορούμε να κλιμακώσουμε ούτε στα λόγια ούτε στις πράξεις».

Η δήλωση Μπάιντεν που πυροδότησε αντιδράσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ξεκάθαρα, στη διάρκεια ομιλίας του στη Βαρσοβία, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία της Ρωσίας.

«Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Ρώσο ομόλογό του «χασάπη».

Άμεσα ήρθε η απάντηση του Κρεμλίνου: «Αυτό δεν πρόκειται να αποφασιστεί από τον κ. Μπάιντεν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως «θα πρέπει να είναι μόνο επιλογή του λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Reacting to @POTUS comment that Putin “cannot remain in power.” Kremlin spokesman Peskov tells me: “This not to be decided by Mr.Biden. It should only be a choice of the people of the Russian Federation.” #CNN #Russia #Ukraine — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 26, 2022

Συγκεκριμένα, ο Πεσκόφ τόνισε, μιλώντας στο Reuters, πως «δεν εναπόκειται στον Μπάιντεν να αποφασίσει. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εκλέγεται από τους Ρώσους».

Στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος «μάζεψε» τη δήλωση Μπάιντεν. «Ο πρόεδρος δεν καλεί για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία», διευκρίνισε σε δήλωσή του αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία, ούτε για αλλαγή καθεστώτος».

«Καρφιά» βετεράνου Αμερικανού διπλωμάτη για τον Μπάιντεν

Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και μέσα στην ίδια την Αμερική.

Έντονη κριτική για τις δηλώσεις Μπάιντεν έκανε και ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης Ρίτσαρντ Χάας. Τα σχόλια Μπάιντεν «έκαναν μια δύσκολη κατάσταση πιο δύσκολη και μια επικίνδυνη κατάσταση πιο επικίνδυνη», έγραψε στο Twitter ο Χάας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι προφανές», πρόσθεσε. «Λιγότερο προφανές είναι το πώς θα αναιρέσει τη ζημιά, αλλά προτείνω οι επικεφαλής βοηθοί του να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους και να καταστήσουν σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διαπραγματευτούν με αυτή τη ρωσική κυβέρνηση».

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP — Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022

Ο Χάας επανήλθε στο θέμα αφού ο Λευκός Οίκος έκανε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. «Η υποχώρηση του Λευκού Οίκου από την έκκληση του @POTUS για αλλαγή καθεστώτος είναι απίθανο να ξεπλυθεί.

Ο Πούτιν θα το δει ως επιβεβαίωση αυτού που πίστευε από την αρχή. Κακό ολίσθημα πειθαρχίας που ενέχει τον κίνδυνο να επεκτείνει το εύρος και τη διάρκεια του πολέμου», σχολίασε ο Χάας.