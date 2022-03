Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν να στηρίξουν την Ουκρανία παρέχοντάς της πυραύλους κατά πλοίων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ σήμερα.

«Έχουμε αρχίσει τις διαβουλεύσεις με τους συμμάχους μας για την παροχή πυραύλων κατά πλοίων στην Ουκρανία», επεσήμανε ο αξιωματούχος αυτός στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

«Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες τεχνικές προκλήσεις για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, αλλά είναι κάτι για το οποίο διαβουλευόμαστε με τους συμμάχους και πάνω στο οποίο έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος παρενέβη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν ζήτησε την ένταξη της χώρας του στη Συμμαχία, ούτε τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

«Σε γενικές γραμμές η ατμόσφαιρα ήταν ρεαλιστική, αποφασιστική και με εξαιρετική σύμπνοια», επεσήμανε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι στη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ «πολλοί» ηγέτες εκτίμησαν ότι «η Κίνα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στη διεθνή κοινότητα» και ότι θα πρέπει «να εξακολουθήσουμε να ζητάμε από την Κίνα να μη στηρίζει τη Ρωσία στην επίθεσή της».

Την ίδια ώρα με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι η Βρετανία θα στείλει 6.000 πυραύλους στην Ουκρανία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε τη σχετική ανάρτηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

The UK will provide an additional 6,000 missiles to Ukraine, in addition to the 4,000 NLAW’s and Javelin missiles already supplied.

Lethal defensive military aid, including Starstreak high-velocity anti-air missiles, will help Ukrainians continue to defend themselves. 2/6

