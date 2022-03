Ο Μπόρις Ροματσένκο θα έκλεινε τα 96 του χρόνια. Ήταν επιζών του Ολοκαυτώματος. Τότε που στον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οι ναζί δολοφονούσαν μαζικά εβραίους, κομμουνιστές, ρομά, και ομοφυλόφιλους.

Ο Μπόρις δεν ήταν Εβραίος. Ήταν Σοβιετικός πολίτης. Κομμουνιστής. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνελήφθη στη Σοβιετική Ένωση και οι ναζί τον έστειλαν στον βέβαιο θάνατο.

Καθημερινά έβλεπε τη ζωή του να σχοινοβατεί. Είτε θα τον φώναζαν να κάνει ντους, και θα την γλίτωνε την τελευταία στιγμή, είτε θα τον έστελναν να κουβαλήσει με γυμνά χέρια και μόνο με τη ριγέ στολή πέτρες μέσα στο χιόνι, είτε θα περνούσαν και επειδή φορούσε το κόκκινο αναποδογυρισμένο τρίγωνο στο πέτο του, θα τον χτυπούσαν αλύπητα.

Ο Μπόρις επέζησε στα κολαστήρια του Μπούχενβαλντ, του Πινεμούντε, του Μιτελμπάου – Ντόρα και του Μπέργκεν Μπέλσεν. Πέθανε πριν λίγες ώρες στα 96 του, όταν οι Ρώσοι βομβάρδισαν και ισοπέδωσαν την πολυόροφη πολυκατοικία όπου έμενε στο Χάρκοβο στην Ουκρανία.

Ο Μπόρις είχε τάξει τη ζωή του να πολεμάει τον ναζισμό και τον φασισμό. Μάλιστα ήταν αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Buchenwald-Dora, αναφέρει το γερμανικό ίδρυμα, σε ανάρτηση του.

Το 2012, Ο Ρομαντσένκο είχε εκφωνήσει λόγο στην επέτειο της απελευθέρωσης από τους Συμμάχους των κρατούμενων στο Μπούχενβαλντ. Είχε αναγνώσει μάλιστα έκκληση επιζώντων του στρατοπέδου για το χτίσιμο ενός «νέου κόσμου ειρήνης και ελευθερίας».

Ο Μπόρις φωτογραφήθηκε μπροστά στην είσοδο του στρατιοπέδου συγκέντρωσης πριν λίγα χρόνια. Φορούσε την ασπρόμαυρη στολή με τις κάθετες ρίγες και στο αριστερό του στήθος πάνω από την καρδιά είχε ένα ανάποδο κόκκινο τρίγωνο ραμμένο, σημάδι ότι ήταν κομμουνιστής. Πάνω στο τρίγωνο ήταν γραμμένο όπως τότε το γράμμα «R».

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu

— Stift. Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (@Buchenwald_Dora) March 21, 2022