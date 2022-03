Ψεύτικη δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για παράδοση των όπλων μεταδόθηκε στο ουκρανικό κανάλι Ukraine 24 μετά από «χτύπημα» Ρώσων χάκερ.

Το fake μήνυμα Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «συνθηκολόγησε», ότι θα παραδοθεί και ότι θα «καταθέσει τα όπλα».

Άμεσα ο Ουκρανός πρόεδρος με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα που μεταδόθηκε ήταν ψευδές, πως δεν έκανε ποτέ μια τέτοια δήλωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι «οι μόνοι που πρέπει να παραδώσουν τα όπλα είναι Ρώσοι στρατιώτες».

The President of #Ukraine immediately denied this fake. pic.twitter.com/Uhrwu2ZVzK

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022