Νέα απαγωγή δημάρχου έγινε στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμαρχος του Σκάντοβσκ, πόλης – λιμάνι στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, απήχθη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο Ολεξάντρ Γιακόβλιεφ και ο αναπληρωτής του Γιούρι Πάλιουκ φέρεται να συνελήφθησαν σήμερα.

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022