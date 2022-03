Τον γύρο του κόσμου έκαναν πριν μερικές ημέρες φωτογραφίες μίας εγκύου γυναίκας, η οποία με αίματα στο πρόσωπο δραπετεύει από μαιευτήριο στη Μαριούπολη, μετά από την επίθεση που δέχθηκε το κτίριο από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ίδια είχε μπει στο στόχαστρο της Ρωσίας και ιδιαίτερα της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο, που την κατηγορούσε ότι υποκρινόταν το θύμα.

Η ρωσική πρεσβεία, ισχυρίστηκε πως οι φωτογραφίες που δείχνουν την τραυματισμένη έγκυο είναι ψεύτικες και προϊόν παραπληροφόρησης. Υποστήριζε μάλιστα ότι δεν είχε αίματα αλλά μέικ απ και δεν ήταν έγκυος, βασισμένη στο γεγονός ότι η κοπέλα είναι μοντέλο και influencer. Το twitter αποφάσισε να διαγράψει την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο για το περιστατικό στη Μαριούπολη.

Την επόμενη ημέρα η Mariana Vishegirskaya έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όπως μετέδωσε η Ουκρανή δημοσιογράφος Olga Tokariuk, με τη γυναίκα να περιγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της επίθεσης αλλά και τι συνέβαινε στον θάλαμο όπου βρισκόταν όταν ξεκίνησε ο βομβαρδισμός.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022