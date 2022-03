Η Premier League ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη συμφωνία της με τη ρωσική εταιρεία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, Okko Sport, ως απάντηση στην εισβολή της χώρας στην Ουκρανία, αναφέροντας επίσης ότι συμφώνησε ομόφωνα τη δράση με τους συλλόγους και ότι θα δωρίσει ένα εκατομμύριο λίρες για να στηρίξει τον λαό της Ουκρανίας.

«Η Premier League καταδικάζει σθεναρά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καλούμε για ειρήνη και οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν, ανέφερε η δήλωση. «Η δωρεά του 1 εκατομμυρίου λιρών θα γίνει στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης Καταστροφών (DEC) για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια απευθείας σε όσους έχουν ανάγκη».

Οι σύλλογοι της Premier League έδειξαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των αγώνων του Σαββατοκύριακου, με τους αρχηγούς των συλλόγων να φορούν ειδικά περιβραχιόνια και τους παίκτες, τους οπαδούς και το προσωπικό να συμμετέχουν σε μια στιγμή προβληματισμού και αλληλεγγύης πριν από την έναρξη.

Οι μεγάλες οθόνες είχαν το σύνθημα «Football Stands Together» με φόντο τα μπλε και κίτρινα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Ο Βρετανός υπουργός Αθλητισμού Νάιτζελ Χάντλεστον δήλωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση της Premier League.

«Αυτό είναι απολύτως το σωστό και υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση της Premier League να σταματήσει τη μετάδοση αγώνων στη Ρωσία ως απάντηση στη βάρβαρη, παράλογη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Δεν μπορεί να επιτραπεί στη Ρωσία να νομιμοποιήσει τον παράνομο πόλεμό της μέσω του αθλητισμού και του πολιτισμού και πρέπει να εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι ο Πούτιν θα παραμείνει παρίας στη διεθνή σκηνή». Η Okko Sport, μια υπηρεσία που βασίζεται σε συνδρομές, φέρεται να πληρώνει περίπου 6,2 εκατομμύρια λίρες ετησίως για τα δικαιώματα προβολής αγώνων της Premier League.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine

Full statement: https://t.co/r1SPpYLsRo pic.twitter.com/OKiqKbho68

— Premier League (@premierleague) March 8, 2022