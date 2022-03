Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως «η στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία θα σταματήσει μόνο αν οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν και μόνο αν οι απαιτήσεις της Μόσχας ικανοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Τόνισε εκ νέου ότι η «στρατιωτική επιχείρηση» -όπως χαρακτηρίζει η Μόσχα την εισβολή της στην Ουκρανία- εξελίσσεται βάσει σχεδίου.

Πρόσθεσε πως ελπίζει πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα κρατήσουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση και θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα.

Ερντογάν σε Πούτιν: Προχωρήστε σε άμεση κατάπαυση του πυρός