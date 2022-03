Την ώρα που στις περισσότερες χώρες του κόσμου εκατομμύρια πολίτες διαδηλώνουν κατά του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, το Βελιγράδι αποτελεί μία μοναδική – και μοναχική – εξαίρεση.

Στην Σερβία οι διαδηλώσεις γίνονται υπέρ της Ρωσίας που επιτίθεται και όχι της Ουκρανίας που αμύνεται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαδήλωση στην πρωτεύουσα Βελιγράδι, το βράδυ της Παρασκευής.

#Belgrade (Serbia) is the only city in the world where mass rallies in support of #Russia take place pic.twitter.com/oNB6H1Y1ue

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022