Για πέμπτη μέρα συνεχίζεται σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα που θα γίνουν στη Λευκορωσία.

Απέναντι στον πόλεμο είναι και πολίτες τόσο στη Ρωσία όσο και στη Λευκορωσία. Τις τελευταίες ώρες έχουν έρθει στη δημοσιότητα νέα βίντεο με αντιπολεμικές διαδηλώσεις που κατεστάλησαν.

Σύμφωνα με το Al-Jazeera, περισσότεροι από 2.000 συνελήφθησαν στη Ρωσία, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία./

Στη Λευκορωσία, 800 άτομα συνελήφθησαν σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με το ΝΕΧΤΑ.

In #Belarus, 800 people were detained at anti-war protests. It is interesting to know whether the so-called #Belarusian «security forces» realize that they soon also have to go to #Ukraine. pic.twitter.com/2U3QSkg6Aq

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022