Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία «επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης» κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη Λευκορωσία αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις όλες οι προσπάθειες των Ρώσων να «σπάσουν» την άμυνα του Κιέβου και των περιοχών γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα για τους Ρώσους.

All attempts to break through the defenses of #Kyiv and the outskirts of the capital are repulsed. Good morning! ☀️ pic.twitter.com/21HRShBsmC

