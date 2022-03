Το σθένος και ο ηρωισμός που έχουν δείξει τις τελευταίες ημέρες οι Ουκρανοί άμαχοι πολίτες, μετά την ρωσική εισβολή, είναι κάτι που συζητά ολόκληρος ο πλανητής.

Οι μαρτυρίες κατοίκων από πολλές περιοχές για την σφοδρότητα των ρωσικών επιθέσεων σοκάρουν ακόμη και τους πιο σκληρούς.

Τα βίντεο με τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι βομβαρδισμοί των Ρώσων διαδέχονται το ένα μετά το άλλο.

Στη Χερσώνα της Ουκρανίας συγκλονίζει ένα βίντεο που δείχνει αμάχους να υπερασπίζονται τη σημαία της πατρίδας τους.

Ρώσοι στρατιώτες επιχείρησαν να την κατεβάσουν από κτήριο, αλλά οι Ουκρανοί πολίτες περικύκλωσαν το τανκ τους και κατάφεραν να την πάρουν πίσω.

Λίγο αργότερα σήκωσαν κι άλλες ουκρανικές σημαίες, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της πατρίδας τους.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από την ΝΕΧΤΑ, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητη πηγή:

In #Kherson, people defended their flag, which the occupiers tried to take away. pic.twitter.com/3BaOyeLqsH

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022