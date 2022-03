Για πιθανή ρωσική επίθεση σε πυρηνικούς σταθμούς στον Νότο της Ουκρανίας έκανε λόγο ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών Αντόν Χερατσένκο.

Όπως ανέφερε σε post του στο Telegram ο Χερατσένκο, έχουν ειδοποιηθεί από την Ουκρανική Εθνοφρουρά ότι περίπου «20 ελικόπτερα του κατακτητή με αλεξιπτωτιστές πέταξαν από την περιοχή Μικολάιβ προς την πόλη Βοζνεσένκ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Γιουζνουκραΐνσκ».

❗️Anton #Gerashchenko reports that the occupiers may attempt to seize the South #Ukrainian nuclear power plant. — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

«Μπορεί να πραγματοποιηθεί επίθεση με στόχο τον πυρηνικό σταθμό, Η Εθνοφρουρά είναι έτοιμη να πολεμήσει!» γράφει στην ανάρτησή του ο Χεραστσένκο.

Κίνδυνος για το Energodar

Ο δήμαρχος του Energodar, της πόλης που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη – τον μεγαλύτερο σύμφωνα με το Wikipedia – ανάρτησε στο twitter ότι ο ρωσικός στρατός πλησιάζει την πόλη.

The mayor of #Energodar reports that #Putin‘s troops are approaching the city. pic.twitter.com/xvlMCYyNRG

Αξίζει να αναφερθεί ότι ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι η πόλη έχει ήδη περάσει στον έλεγχο της Ρωσίας

Βίντεο που δεν επιβεβαιώνονται δείχνουν ρωσικές δυνάμεις έξω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ουκρανικές πηγές χωρίς να μπορούν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή, δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού βγαίνουν στον δρόμο για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις δηλώνοντας ότι δεν θέλουμε επανάληψη του Τσερνόμπιλ. Μαζί τους και κάτοικοι της πόλης.

Russia closing in on the biggest powerplant in europe called #Energodar. Employees went on the road to confront the #Russian troops. The plan is said not to be guarded by UA forces because of anxiety a fire will break out. They don’t want #Chernobyl repeat itself. https://t.co/pIV7gmtHGR — Noël 🍑 (@LKNFTFLIP) March 2, 2022

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Μεγάλο πλήθος κρατώντας ουκρανικές σημαίες, μπλόκαραν τον δρόμο που οδηγεί στο εργοστάσιο.