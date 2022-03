Η Οδησσός φαίνεται πως μπαίνει στον στόχο των Ρώσων στην έβδομη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ουκρανικές πηγές.

Οι Ρώσοι φαίνεται ότι άρχισαν να βομβαρδίζουν την Οδησσό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αποκάλυψε τα σχέδια της Ρωσίας, δείχνοντας δημόσια χάρτες.

Σε αυτούς φαίνονται αρκετές επιθέσεις στην Οδησσό, οι περισσότερες εκ των οποίων δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Μία μάλιστα έχει ως ορμητήριο το λιμάνι της Οδησσού.

The occupants began shelling #Odesa. An explosion was detected near the airport. pic.twitter.com/KXen4jMBOi

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022