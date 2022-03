Μια ακόμα στρατηγική περιοχή της Ουκρανίας, επιχειρούν να καταλάβουν οι Ρώσοι την έβδομη ημέρα από την εισβολή τους στη γειτονική χώρα.

Ο λόγος για το Κονοτόπ, μια πόλη στην περιφέρεια Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Οι Ρώσοι επιθυμούν το Κονοτόπ καθώς μπορεί να τους χρησιμεύσει ως διοικητικό κέντρο.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το NEXTA, φαίνεται ο δήμαρχος του Κονοτόπ να μιλά προς κατοίκους της περιοχής και να τους ανακοινώνει πως οι Ρώσοι έχουν στείλει τελεσίγραφο πως είτε θα τους παραδώσει την πόλη, είτε θα την καταστρέψουν ολοσχερώς.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum – either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022