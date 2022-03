Ένας Ισραηλινός υπήκοος σκοτώθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα, ανέφερε την Κυριακή το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Την είδηση μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρομάν Μπρόντσκι, 37 ετών, άφησε πίσω του σύζυγο και παιδιά στην Ουκρανία και γονείς στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, Ουκρανοί στρατιώτες πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σε αυτοκινητοπομπή που οδηγούσε από το Κίεβο προς τα σύνορα με τη Μολδαβία. Οι στρατιώτες νόμιζαν ότι ο Μπρόντσκι και ένας άλλος Ισραηλινός που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν Τσετσενικές δυνάμεις.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους σε ένα αυτοσχέδιο σημείο ελέγχου, όπου διαπληκτίστηκαν.

Israel’s N12 reporting that it was Ukrainian forces who mistook the line of cars for Chechen vehicles.

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) February 28, 2022