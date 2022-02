Εντολή να τεθούν σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας (high alert) οι πυρηνικές αποτρεπτικές δυνάμεις της Ρωσίας έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέτοντας εκ νέου σε συναγερμό τη διεθνή κοινότητα

Η κίνηση του ρώσου προέδρου έρχεται ως απάντηση στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία αλλά και στα μη φιλικά σχόλια και δηλώσεις ηγετών κρατών – μελών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το BBC, ο ηγέτης της Ρωσίας είχε ήδη εκδώσει προειδοποίηση ότι ήταν πρόθυμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, καθώς ξεκινούσε την εισβολή του στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, προειδοποίησε ότι «όποιος προσπαθήσει να μας εμποδίσει» θα δει συνέπειες «δεν έχετε δει ποτέ στην ιστορία σας».

Αυτά τα λόγια ερμηνεύτηκαν ευρέως ως απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, εάν η Δύση στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο του.

Το γεγονός ότι η Μόσχα θέτει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τις πυρηνικές δυνάμεις είναι ένας τρόπος να στείλει προειδοποίηση. Μετά την εξέλιξη αυτή, είναι πιθανό να διευκολυνθεί η ταχύτερη εκτόξευση όπλων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει τρέχουσα πρόθεση για χρήση τους.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων στον κόσμο, αλλά γνωρίζει επίσης ότι το ΝΑΤΟ έχει επίσης αρκετά για να καταστρέψει τη Ρωσία, εάν τα χρησιμοποιήσει.

Στόχος του Πούτιν είναι, ίσως, να αποτρέψει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, εγείροντας φόβους ωστόσο για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει.

Όπως δήλωσε ο ίδιος «όχι μόνο οι δυτικές χώρες λαμβάνουν εχθρικά μέτρα κατά της χώρας μας στο πεδίο της οικονομίας – εννοώ τις παράνομες κυρώσεις που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά – αλλά και οι ανώτατοι αξιωματούχοι κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιτρέπουν στους εαυτούς τους να κάνουν επιθετικές δηλώσεις».

Putin: «Western countries aren’t only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia’s deterrence forces to a special regime of duty.» pic.twitter.com/AC1yHncqZc

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022