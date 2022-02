Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού έθεσε τις πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις επιθετικές δηλώσεις των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενο το Reuters.

Σε συνάντησή του με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και τον Γενικό Επιτελάρχη Βαλερι Γκερασίμοφ, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Δύση όχι μόνον προβαίνει σε μη φιλικές κινήσεις στον τομέα της οικονομίας, αλλά ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ προβαίνουν σε επιθετικές δηλώσεις κατά της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το Sputnik, «οι ανώτατοι αξιωματούχοι κορυφαίων χωρών του ΝΑΤΟ επιδίδονται σε επιθετικές δηλώσεις για τη χώρα μας. Ως εκ τούτου, διατάζω τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου να θέσουν τις πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού σε ειδική κατάσταση μάχης», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε ενημέρωση με τον υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ.

❗️President Putin orders Defense Ministry to transfer Russian strategic deterrence forces to ‘special regime of duty’ – in response to aggressive statements from West

Putin is meeting defense minister Shoigu and chief of general staff Gerasimov in the Kremlin.

He says western sanctions are «illegitimate» and has ordered to place Russia’s deterrence – i.e. nuclear – forces on «a special regime of duty,» per @tass_agency

— max seddon (@maxseddon) February 27, 2022