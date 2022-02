Σε σταυροδρόμι φαίνεται πως οδεύει η αναμέτρηση στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας την περασμένη Πέμπτη. Όπως φαίνεται οι προβλέψεις για εύκολη επικράτηση των Ρώσων σε μόλις δύο μέρες έχουν πέσει έξω και πλέον οι Ρωσία έχει αρχίσει να «αιμορραγεί».

Η Ουκρανία αποκρούει τις επιθέσεις που πραγματοποιεί κατά κύματα ο ρωσικός στρατός από την 24η Φεβρουαρίου και ταυτόχρονα καταφέρνει πολύ σημαντικά πλήγματα στην «αρκούδα».

Ενώ μαίνονται οι μάχες ιδίως στα βόρεια και νότιο-ανατολικά της χώρας μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και αναμένεται συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Λευκορωσία -μετά τη σχετική επιβεβαίωση από πλευράς του Β. Ζελένσκι- ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θέτει σε επιφυλακή τις πυρηνικές δυνάμεις της χώρας.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι «χωρίς όρους» διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται τον ουκρανό αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, θα ξεκινήσουν αύριο, Δευτέρα.

Οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσφέρουν κάποιο περιθώριο προσπάθειας αποκλιμάκωσης της κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από διάφορες κατευθύνσεις, σημειώνει από την πλευρά του το Reuters.

Οι συνομιλίες θα γίνουν σε χώρο κοντά στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία. «Συμφωνήσαμε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τη ρωσική χωρίς προϋποθέσεις στα ουκρανο-λευκορωσικά σύνορα, κοντά στον ποταμό Πρίπιατ», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ζελένσκι.

Η συνάντηση είναι αποτέλεσμα επικοινωνίας μεταξύ του Ζελένσκι και του Λευκορώσου προέδρου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μάλιστα, το τέταρτο 24ωρο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δηλαδή η σημερινή μέρα, φαίνεται να είναι η χειρότερη για τους Ρώσους, αφού είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για 4.300 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, κάτι που η Μόσχα δεν επιβεβαιώνει σε κανένα σημείο. Μάλιστα πολλοί από τους νεκρούς αποτελούν μέλη της Spetsnaz, της επίλεκτης ομάδας κομάντο της Ρωσίας.

Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, έδωσε στην δημοσιότητα πίνακα με τις ρωσικές απώλειες.

Updated numbers of Russia’s casualties and other losses as of Feb. 27, according to Ukraine’s Defense Ministry. pic.twitter.com/Z0Q9MNsCEy

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022