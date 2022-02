Ολονύχτια ήταν η πολιορκία του Κιέβου, με τις ρωσικές δυνάμεις να «σφυροκοπούν» την πόλη. Ο ουκρανικός στρατός αντιστέκεται, ενώ οι πολίτες επιχειρούν να βρουν καταφύγιο στους σταθμούς του Μετρό και σε υπόγεια ξενοδοχείων.

Μάλιστα, ο δήμαρχος του Μπροβάρι έκανε έκκληση σε όλους τους κατοίκους να φορούν κίτρινο περιβραχιόνιο έτσι ώστε να τους αναγνωρίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις.

❗️The mayor of #Brovary (#Kyiv region) asks all residents of the Brovary district to identify themselves with a yellow ribbon on their left arm. pic.twitter.com/cFyer7A307

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022