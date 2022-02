Μια ανάσα από την κατάληψη του Κιέβου βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις κι ενώ επιχειρούν ταυτόχρονα σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα στο έδαφος της Ουκρανίας.

Η νύχτα που πέρασε ηταν δραματική, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην πρωτεύουσα. Εκτεταμένες είναι οι αναφορές για πυρά και εκρήξεις πυροβολικού που έχουν έρθει από τα ανατολικά, δυτικά και νότια της πόλης.

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι απέκρουσαν επιθέσεις από ρωσικά στρατεύματα σε βάση του στρατού κοντά στο Βασίλκιβ και έναν κεντρικό δρόμο της πόλης – Λεωφόρος Νίκης.

Στους κατοίκους έχουν πει μείνουν μέσα σε καταφύγια, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων σταθμών του μετρό και των υπόγειων ξενοδοχείων.

Η Kyiv Independent αναφέρει ότι ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικών επιδρομών σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας νωρίς το πρωί του Σαββάτου συμπεριλαμβανομένων των Lviv, Lutsk, Uman, Vinnytsia και Rivne.

The heroic people of Ukraine, who do not give up their land, will win this war. #Kyev #Kiew #Ukraine

