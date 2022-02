«Επιτέλους, η μέρα έφτασε», είπε με ανακούφιση ο 70χρονος Γιόιτσι Γιατσούντα. «Θέλω να ζήσω όπως παλιά, ακόμα κι αν δεν είναι ακριβώς το ίδιο».

Τα λόγια αυτά τα έλεγε καθώς ετοιμαζόταν να μπει και πάλι στο σπίτι του για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 11 χρόνια.

Τόσο διάστημα χρειάστηκε να περάσει μέχρι οι αρχές της Ιαπωνίας να δώσουν το «πράσινο φως» για την ασφαλή επιστροφή όσων επιθυμούσαν στη παραθαλάσσια πόλη Φουτάμπα.

Την τελευταία «απαγορευμένη ζώνη» στην περιφέρεια της Φουκουσκίμα, που στις 11 Μαρτίου του 2011 επλήγη διαδοχικά από τον φοβερό υποθαλάσσιο σεισμό των 9 Ρίχτερ, το φονικό τσουνάμι και τη δεύτερη μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στα παγκόσμια χρονικά, μετά το Τσερνόμπιλ.

Ο Γιόιτσι ήταν ένας από τους περίπου 160.000 κατοίκους της περιοχής που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να σωθούν από την τριπλή καταστροφή.

Τον τελευταίο μήνα, οι αρχές έκριναν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στη Φουτάμπα ήταν πια αρκετά χαμηλά, ώστε οι άνθρωποι να επιστρέψουν για λίγο στα σπίτια τους, με ασφάλεια, στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής διαμονής.

Η κανονική άδεια για μόνιμη μετεγκατάσταση δεν αναμένεται να δοθεί πριν από τον Ιούνιο. Κι αυτό με επιφυλάξεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο 70χρονος Γιόιτσι αδημονεί.

Μαζί με τη σύζυγό του, μετέφεραν ήδη ένα ψυγείο και ένα φούρνο μικροκυμάτων στο παλιό σπίτι τους, που είχε μείνει όλα αυτά τα χρόνια έρημο, μολυσμένο με ραδιενέργεια, αλλά όρθιο από τον τότε σεισμό και το τσουνάμι.

Abandoned TEPCO ‘dokushin-ryō’ (employee dormitory), Futaba, Fukushima. 廃墟の東京電力株式会社独身寮、福島県双葉町。 The work of decommissioning the damaged nuclear reactors is far from over. #fukushima #TEPCO #nucleardisaster pic.twitter.com/Ny0V2xeADJ

— C. E. J. Simons (@cejsimons) March 12, 2021