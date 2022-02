Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαινώντας τους ανανεωμένους δεσμούς μεταξύ των δύο περιφερειακών δυνάμεων μετά από χρόνια ανταγωνισμού, ανεπίσημα μποϊκοτάζ και σκληρές κατηγορίες.

Ο τούρκος πρόεδρος και ο de facto ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναγιάν, πρώην αντίπαλοι, υπέγραψαν περίπου 13 συμφωνίες σε άμυνα, εμπόριο, τεχνολογία, γεωργία και άλλους τομείς, μαζί με σημαντικές επενδυτικές δεσμεύσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το εμβληματικό Μπουρτζ Χαλίφα του Ντουμπάι, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, φωτίστηκε με τα χρώματα της τουρκικής σημαίας και τις λέξεις «Hos Geldiniz», που στα τουρκικά σημαίνουν «καλωσόρισες». Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, οι πτήσεις Ντουμπάι-Κωνσταντινούπολη είχαν ανασταλεί για μήνες, ενώ απαγορευόταν η πρόσβαση των ΗΑΕ σε τουρκικούς κρατικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους χωρίς VPN.

Witnessed this fascinating audio-visual representation of warming relations between Turkey & UAE on Dubai’s Burj Khalifa tonight, featuring the Turkish flag, national anthem (İstiklal Marşı) & messages of welcome & improved relations. Marked contrast from recent years. pic.twitter.com/LNhle9tliT

— Monica Marks (@MonicaLMarks) February 14, 2022