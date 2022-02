Με δυσπιστία, βάσει αναφορών που προέρχονται και από τις μυστικές υπηρεσίες, υποδέχονται οι κυβερνήσεις της Δύσης τις νέες ρωσικές ανακοινώσεις για μερική αποχώρηση στρατευμάτων από περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε δηλώσεις του προέτρεψε ξανά τη Μόσχα να αποδείξει ότι πράγματι αποσύρει τα στρατεύματά της.

«Μένει να δούμε αν υπάρχει ρωσική αποχώρηση… Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των στρατευμάτων και ότι περισσότερα στρατεύματα είναι καθ’ οδόν» είπε ο Στόλτενμπεργκ στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της διήμερης συνάντησης των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Αν αρχίσουν πραγματικά να αποσύρουν δυνάμεις, αυτό είναι κάτι που θα χαιρετίσουμε… Πάντα μετακινούσαν δυνάμεις μπρος πίσω, άρα το να βλέπουμε κίνηση δυνάμεων ή αρμάτων μάχης δεν επιβεβαιώνει μια πραγματική απόσυρση».

Russian Ministry of Defense continues attempts to create picture of withdrawing troops, though still no signs of meaningful changes to build-up

Published video of echelon with tanks of Southern Military District withdrawing from Crimea to Russia https://t.co/xupvc38Ane pic.twitter.com/qPIhCEqZGd

— Liveuamap (@Liveuamap) February 16, 2022