Συνεχίζουν να τρολάρουν τους Δυτικούς, σχετικά με τα περί εισβολής στην Ουκρανία, οι Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ακολουθώντας τα βήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προέβη σε μια σαρκαστική δήλωση.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης των ΗΠΑ και της Βρετανίας: Bloomberg, The New York Times και The Sun να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας για το τρέχον έτος. Θα ήθελα να προγραμματίσω τις διακοπές μου» ανέφερε δηκτικά η ρωσίδα αξιωματούχος στο κανάλι της στην πλατφόρμα επικοινωνίας Telegram.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην Ουκρανία στις 16 Φεβρουαρίου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε αυτές τις δηλώσεις σαν «κενές και αβάσιμες» που προκαλούν κλιμάκωση της έντασης, εμμένοντας ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Πούτιν: Τι ώρα θα γινόταν η εισβολή στην Ουκρανία;

Τις αλλεπάλληλες πληροφορίες της Δύσης για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σήμερα Τετάρτη, είχε σαρκάσει και ο ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ρώτησε αστειευόμενος «τι ώρα υποτίθεται ότι θα γίνει ο πόλεμος», ανέφερε το Κρεμλίνο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση υποβάθμισε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις περί ενδεχόμενης επίθεσης της χώρας του στην Ουκρανία σήμερα Τετάρτη.

«Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα γίνει καμία επίθεση σήμερα Τετάρτη. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε τη μεθεπόμενη – ούτε τον επόμενο μήνα», σημείωσε ο Βλαντίμιρ Τσίζοφ σε δηλώσεις του στην Die Welt που δημοσιεύονται στο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας που κυκλοφορεί.

«Οι πόλεμοι στην Ευρώπη σπανίως ξεκινούν Τετάρτες», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Δυσπιστία

Στο μεταξύ, με δυσπιστία, βάσει αναφορών που προέρχονται και από τις μυστικές υπηρεσίες, υποδέχονται οι κυβερνήσεις της Δύσης τις νέες ρωσικές ανακοινώσεις για μερική αποχώρηση στρατευμάτων από περιοχές κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε δηλώσεις του προέτρεψε ξανά τη Μόσχα να αποδείξει ότι πράγματι αποσύρει τα στρατεύματά της, προκαλώντας την άμεση ρωσική απάντηση, σύμφωνα με την οποία «το ΝΑΤΟ κάνει λάθος που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία αποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων».