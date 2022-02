Γιώργος Γιακουμάκης… on fire. Με τον Κρητικό φορ να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα για ακόμη ένα παιχνίδι, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το 2-0 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρέιθ Ρόβερς.

Ο Ζότα έκανε εξαιρετικό γύρισμα και ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, με ψύχραιμο πλασέ νίκησε σε τετ α τετ τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η Σέλτικ εν τέλει κατάφερε να επικρατήσει της Ρέιθ Ρόβερς με 4-0. Με την νίκη αυτοί οι «κέλτες» βρίσκονται στην κορυφή του πρωταθλήματος με 63 βαθμούς, έναν περισσότερο από την «μισητή» Ρείντζερς.

Όσον αφορά τον Γιώργο Γιακουμάκη έφτασε τα τέσσερα τέρματα σε 16 παιχνίδια. Μπορεί ο Κρητικός φορ να άρχισε, άσχημα την σεζόν βρισκόμενος μακριά από τα γκολ, ωστόσο στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τα μέγιστα την Σέλτικ να επιστρέψει ξανά στο θρόνο του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου.

GOOAL! Jota with the assist for Giakoumakis’ goal against Raith Rovers!

