Αν εξαιρέσεις την Σαμάνθα, το And Just Like That τα είχε όλα. Ενθουσιασμοί, απώλειες, μεταβάσεις – και φυσικά μόδα, μόδα, μόδα – παρέλασαν από την οθόνη σου και σου θύμισαν όλα εκείνα που είχες λατρέψει στη θρυλική σειρά των ‘00s.

Είτε μεγάλωσες κι εσύ μαζί με τις ηρωίδες, είτε ανήκεις στις μικρότερες γενιές που τις γνώρισαν χρόνια μετά την αρχική τους εμφάνιση, ξέρουμε ότι πέρασες τις προηγούμενες εβδομάδες προσπαθώντας να αποφύγεις τα spoiler στα διάφορα feed σου και περιμένοντας να ανέβει το επόμενο επεισόδιο στο Vodafone TV.

Και τώρα που ο πρώτος κύκλος τέλειωσε, τι;

Οι δημιουργοί της σειράς ήξεραν ότι δεν μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν…. και φρόντισαν να σου προσφέρουν την καλύτερη δυνατή παρηγοριά: ένα ντοκιμαντέρ με όλα τα παρασκήνια του reunion, των νέων γνωριμιών και των γυρισμάτων.

«Ακόμη και 23 χρόνια μετά είμαι ενθουσιασμένη. Ενθουσιασμένη και τρομαγμένη», σχολιάζει η Sarah Jessica Parker την ώρα που επιστρέφει στο πλατό. Το cast συζητά τις σκηνές με τους σκηνοθέτες. Μικροί αυτοσχεδιασμοί ζωντανεύουν το κείμενο.

Ολόκληρη η δημιουργική διαδικασία, οι ατέλειωτες ώρες των προετοιμασιών, όλη αυτή η σκέψη και οι συζητήσεις που απαιτούνται ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει φυσικό και αβίαστο, γίνονται πρωταγωνιστές στο And Just Like That… The Documentary, κι εμείς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι για αυτό. Άλλωστε σε ποιον δεν αρέσουν οι κλεφτές ματιές στα παρασκήνια;

Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε πράγματα για την Κάρι, τη Μιράντα και τη Σάρλοτ που δεν χώρεσαν στην οθόνη και έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ακόμη πιο εξεταστική ματιά στα απίθανα outfits της σεζόν. Καμιά φορά, εξάλλου, αυτά πηγαίνουν μαζί. Για παράδειγμα, εσύ ήξερες τι βρήκε η Κάρι στην εμβληματική τσάντα με τον πύργο του Άιφελ;

Από τις 4 Φεβρουαρίου και έπειτα, μπορείς να βρεις το And Just Like That… The Documentary στο Vodafone TV. Κι αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχεις δει ακόμη τα επεισόδια του πρώτου κύκλου (παρεμπιπτόντως, λυπόμαστε για τα spoilers), είναι επίσης αναρτημένα στην πλατφόρμα για να τα παρακολουθήσεις όποτε θέλεις.

Δεν έχεις γίνει ακόμη συνδρομητής; Κανένας λόγος ανησυχίας. Κάνοντας online εγγραφή στο vodafone.gr με πολύ απλά βήματα και κατεβάζοντας το Vodafone TV App, αποκτάς δωρεάν πρόσβαση σε όλο τον πλούσιο κατάλογο Vodafone TV για ένα μήνα, χωρίς δέσμευση συμβολαίου και χωρίς να χρειάζεσαι αποκωδικοποιητή.

Φυσικά, ένας μήνας δεν αρκεί για να παρακολουθήσεις όλο το αποκλειστικό περιεχόμενο HBO, τα δημοφιλή κανάλια, τα συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και τις δωρεάν ταινίες και σειρές για μικρούς και μεγάλους που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Ούτως ή άλλως, ο on demand κατάλογος ανανεώνεται κάθε μήνα με μεγάλες πρεμιέρες αμέσως μετά το σινεμά και πολύ ακόμη αποκλειστικό περιεχόμενο. Όμως θα προλάβεις σίγουρα να πάρεις μια καλή πρώτη γεύση.

