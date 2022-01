Οι Μπακς γνώρισαν την ήττα στο παιχνίδι με τους Καβαλίερς (115-99), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκοράρει μεν 26 πόντους, αλλά να υποπίπτει και σε επτά λάθη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Greek Freak φαίνεται πως δεν κρατιόταν από την πείνα, αφού πήρε μαζί το φαγητό του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι, ο οποίος παραδέχτηκε την ανωτερότητα των Κλίβελαντ, ενώ απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, απολάμβανε τις φτερούγες κοτόπουλου που είχε μπροστά του.

Giannis was eating wings during his postgame presser 💀

(via @Bucks)pic.twitter.com/dlniNvhXvh

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2022