Ο γιος του ηθοποιού Μάικλ Μάντσεν, Χάντσον, πέθανε σε ηλικία 26 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο νεαρός αυτοπυροβολήθηκε στο νησί Οάχου όπου έμενε.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε τον θάνατο του Χάντσον μέσω δήλωσης στη βρετανική Metro. «Είμαστε συντετριμμένοι με την απώλεια του Χάντσον. Όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν θα θυμούνται τη μνήμη και το φως του. Ζητάμε σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει η δήλωση.

Ο Μάικλ Μάντσεν έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές από τις ταινίες του Koυέντιν Ταραντίνο, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Reservoir Dogs και Kill Bill . Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ήταν και ο νονός του Χάντσον.

