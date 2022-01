Θα το θυμάται για καιρό το παιχνίδι με την Ντέρμπι Κάουντι ο Μπράις Σάμπα.

Ο πορτιέρο της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε μία άσχημη σύγκρουση με παίκτη των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να αποκομίσει ένα τεράστιο καρούμπαλο στο μέτωπο.

Όπως είναι φυσικό, η εικόνα του Κονγκολέζου σόκαρε τους φιλάθλους, με τον ίδιο πάντως να μην πτοείται και να αγωνίζεται κανονικά στην επανάληψη, φορώντας απλά έναν επίδεσμο στο σημείο που χτύπησε.

Η ομάδα του μάλιστα κέρδισε με 2-1, με τον 27χρονο να μην χρειάζεται καν να αποκρούσει κάποιο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, μιας και η Ντέρμπι είχε μηδέν τελικές.

Δείτε την ανατριχιαστικές εικόνες:

state of Brice Samba’s face right now 🤢 pic.twitter.com/6SIv6CjShD

— Joe (@Jatkin99__) January 22, 2022