Η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol ανέφερε χθες Παρασκευή ότι συνεχίζεται η επιχείρηση καθαρισμού μετά τη διαρροή μεγάλης ποσότητας αργού στις ακτές του Περού (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Λίμα, προσθέτοντας πως αναμένει να διαρκέσει ως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ η κυβέρνηση της χώρας των Ανδεων κήρυξε κατάσταση «καταστροφής».

Φώκιες, ψάρια και πουλιά ξεβράζονται στις ακτές νεκρά (φωτογραφία από το Twitter, επάνω), καλυμμένα από πετρέλαιο. Η αλιευτική δραστηριότητα σε όλη την περιοχή που πλήττεται ανεστάλη.

Η Repsol ανέφερε πως προσέλαβε αλιείς για να βοηθήσουν στην απορρύπανση.

«These factories belong to multimillion-dollar companies and they only think about their profits, not about our quality of life, how we suffer living with this pollution.” The smell of money: why locals think #Peru ’s billion-dollar fishmeal sector stinks https://t.co/ODIUhoExAs

«Μάζευα καρκινοειδή εδώ, αλλά τώρα όταν περπατάω στην ακτή, είναι πεθαμένα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Ουάλτερ δε λα Κρους. «Οι ψαράδες πηγαίναμε και πουλάγαμε τα θαλασσινά που μαζεύαμε. Αλλά τώρα, όλα βρωμάνε θάνατο» προσθέτει.

#Tonga #volcano eruption cause an #oilspill 6,800 miles away in #Peru . Unbelievable🤔😮💔 pic.twitter.com/R0QwpMCpAX

Οι ακτές του Περού στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι η κυριότερη πηγή θαλασσινών για τους κατοίκους της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η καταστροφή προκλήθηκε όταν σημειώθηκε διαρροή 6.000 βαρελιών αργού που εκφόρτωνε δεξαμενόπλοιο την περασμένη εβδομάδα στο διυλιστήριο Παμπίγια, το οποίο ανήκει στη Repsol.

Η εταιρεία απέδωσε το συμβάν στα ασυνήθιστα ψηλά και σφοδρά κύματα (tweet, κάτω), το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στα νησιά Τόνγκα. Δεν έχει δώσει εκτίμηση για την ποσότητα που έπεσε στη θάλασσα, λέει πως ακόμη αποτιμά την κατάσταση.

#Peru , on South America’s west coast has experienced widespread flooding after the volcanic eruption https://t.co/3srcE9zID4 #Tonga #TongaVolcanoEruption pic.twitter.com/L1LrMqNitR

Η OEFA, η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας του Περού, ανέφερε την Πέμπτη ότι έχουν μολυνθεί 1,7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα γης και 1,2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα του ωκεανού.

The tsunami triggered by a submarine volcano eruption in #Tonga have had devastating consequences in #Peru.

Because authorities didn’t ring the alarm on time, 2 people drowned and there was an #OilSpill in #LaPampilla refinery which belongs to #Repsol.

Images are distressing.😟 https://t.co/PJgsFMH9oG

