H Γη γίνεται όλο και φωτεινότερη τις νύχτες – Η Ευρώπη όμως σκοτείνιασε
Περιβάλλον 09 Απριλίου 2026, 17:45

H Γη γίνεται όλο και φωτεινότερη τις νύχτες – Η Ευρώπη όμως σκοτείνιασε

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτορύπανση με στοχευμένα μέτρα και λάμπες LED.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το πρόβλημα της φωτορύπανσης εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει ανάλυση δορυφορικών εικόνων που τραβήχτηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όμως η Ευρώπη κατάφερε να την περιορίσει χάρη στις πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας και την τεχνολογία LED.

Η φωτεινότητα στη διάρκεια της νύχτας αυξήθηκε κατά 16% από το 2014 έως το 2022, όμως η μεταβολή αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη. Μεγάλες αυξήσεις που αποδίδονται στην οικονομική ανάπτυξη καταγράφηκαν μεταξύ άλλων στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Το 2022, οι ΗΠΑ ήταν μακράν η χώρα με την υψηλότερη νυχτερινή λαμπρότητα, με την Κίνα, την Ινδία, τον Καναδά και τη Βραζιλία στις επόμενες θέσεις.

Κύριοι παράγοντες πίσω από την αύξηση της λαμπρότητας είναι η αστικοποίηση, η επέκταση των υποδομών και η επέκταση των δικτύων ηλεκτροδότησης σε αγροτικές περιοχές.

Το σκοτείνιασμα, πάλι, αποδίδεται σε πολύ διαφορετικές αιτίες. Απότομη μείωση του φωτισμού καταγράφηκε έπειτα από φυσικές καταστροφές, μεγάλα μπλακάουτ και ένοπλες συγκρούσεις, όπως συμβαίνει στην Ουκρανία, τον Λίβανο, την Υεμένη και το Αφγανιστάν.

Στην Αϊτή και τη Βενεζουέλα, κύρια αιτία ήταν η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η αστάθεια του δικτύου ηλεκτροδότηση.

Στην Ευρώπη, αντίθετα, το σκοτείνιασμα ήταν εσκεμμένο και οφείλεται στα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και την αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων νατρίου με λάμπες LED που κατευθύνουν το φως προς το έδαφος αντί προς τον ουρανό.

Οι παλιές λάμπες νατρίου συχνά δεν είχαν κάλυμμα και άφηναν το φως να διαρρέει στον ουρανόλ (Robert Ashworth / CC BY 2.0)

«Για πολλές δεκαετίες είχαμε την απλοϊκή εικόνα ότι η Γη τη νύχτα γίνεται σταθερά λαμπρότερη καθώς οι ανθρώπινοι πληθυσμοί μεγαλώνουν κα οι οικονομίες αναπτύσσονται» δήλωσε ο Ζε Ζου του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ, τελευταίος συγγραφέας τη μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature.

««Ανακαλύψαμε ότι το νυχτερινό τοπίο της Γης είναι στην πραγματικότητα ιδιαίτερα μεταβλητό», είπε ο Ζου. «Το φωτιστικό αποτύπωμα του πλανήτη επεκτείνεται, συρρικνώνεται και μετατοπίζεται συνεχώς».

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε περισσότερο από ένα εκατομμύριο εικόνες που μεταδίδονταν καθημερινά από δορυφόρο της αμερικανικής κυβέρνησης και αναλύθηκαν από τη NASA. Προηγούμενες μελέτες βασίζονταν σε μηνιαίες ή ετήσιες συγκρίσεις, επισήμαναν οι ερευνητές.

Η πιο δραματική αύξηση της λαμπρότητας καταγράφηκε σε αναδυόμενες οικονομίες, ειδικά στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Στις πρώτες θέσεις έρχονται η Σομαλία, το Μπουρούντι και η Καμπότζη, ενώ στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η Γκάνα, η Γουινέα και η Ρουάντσα.

«Δεν πρόκειται απλώς για αστικοποίηση. Πρόκειται για μια τεράστια επέκταση της πρόσβασης σε ενέργεια» σχολίασε ο Ζου.

«Οι αριθμοί αυτοί ανακλούν μια βαθιά μεταβολή καθώς ολόκληρες περιοχές κάνουν τη μετάβαση από το σχεδόν απόλυτο σκοτάδι στην ένταξή τους στο παγκόσμιο ηλεκτρικό δίκτυο».

Στην Ευρώπη, η λαμπρότητα στη διάρκεια της νύχτας υποχώρησε κατά 4%, με τον Ζου να χαρακτηρίζει τη Γαλλία παγκόσμιο ηγέτη στην καταπολέμηση της φωτορύπανσης.

Όπως είπε ο συνεργάτης του Κρίστοφερ Κίμπα, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ρουρ στο Μπόχουμ της Γερμανίας, «το σκοτείνιασμα της Γαλλίας λόγω εσκεμμένων αποφάσεων να κλείνουν τα φώτα των δρόμων αργά τη νύχτα, όταν πια δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς αυτό εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου και εάν η πρακτική αυτή θα επεκταθεί και πέρα από τη Γαλλία».

Στις ΗΠΑ, η λαμπρότητα αυξήθηκε κατά 6% στη διάρκεια της μελέτης.

«Από γεωγραφική άποψη, οι ΗΠΑ είναι ένας μικρόκοσμος της περιπλοκότητας του παγκόσμιου φωτισμού» είπε ο Ζου. «Η Δυτική Ακτή έγινε πιο φωτεινή, κάτι που συνάδει με την αύξηση του πληθυσμού και τις δυναμικές τεχνολογικές οικονομίες. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ακτής και της Μεσοδυτικής περιοχής στην πραγματικότητα σκοτείνιασε. Αυτό οφείλεται στην αραίωση παλαιότερων αστικών κέντρων, την παρακμή ορισμένων βιομηχανικών τομέων και την επιθετική υιοθέτηση έξυπνων, ενεργειακά αποδοτικών προγραμμάτων αστικού φωτισμού, όπως αυτά στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο».

Ο φωτισμός των κτηρίων και των δρόμων σε μεγάλη κλίμακα άρχισε με το φωταέριο στις αρχές του 19ου αιώνα και συνεχίστηκε με τον εξηλεκτρισμό.

Όπως επισήμανε ο Ζου, «η φωτορύπανση έχει βαθιές οικολογικές επιπτώσεις, καθώς διαταράσσει τα νυχτερινά οικοσυστήματα, τις μεταναστεύσεις ζώων και τους ανθρώπινους κιρκάδιους ρυθμούς».

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

