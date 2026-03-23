Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα

Πριν από λίγα χρόνια, η κοινότητα των αστρονόμων αναστατώθηκε από τους χιλιάδες δορυφόρους που εκτόξευσε η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ. Τώρα, οι λάτρεις του ουρανού βρίσκονται στα κάγκελα για δύο ακόμα πιο φιλόδοξα σχέδια, τα οποία θα άλλαζαν για πάντα τον ουρανό της Γης και θα επηρέαζαν τη λειτουργία δεκάδων επίγειων τηλεσκοπίων.

Αστρονόμοι από όλο τον κόσμο καλούν την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) να απορρίψει αίτημα της SpaceX για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου data center σε τροχιά. Της ζητούν επίσης να πει όχι στο σχέδιο της αμερικανικής Reflect Orbital να εκτοξεύσει 4.000 κάτοπτρα, θα οποία θα φωτίζουν ηλιακά πάρκα στο έδαφος για την παραγωγή ενέργειας ακόμα και τη νύχτα.

«Είναι πραγματικά απαράδεκτο» δήλωσε στο Space.com ο Ρόμπερτ Μάσεϊ, αναπληρωτής εκτελεστικός δοευθυντής της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Αστρονομίας, η οποία έχει υποβάλει ένσταση στην FCC. «Είναι πραγματική καταστροφή ενός κεντρικού στοιχείου της ανθρώπινης κληρονομιάς» είπε.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η SpaceX υπέβαλε αίτημα στην FCC για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά κέντρα δεδομένων. Το επιχείρημα είναι ότι οι διαστημικές υποδομές θα αξιοποιούσαν την αδιάλειπτη παροχή ενέργεια και θα εξοικονομούσαν πολύτιμες εκτάσεις στο έδαφος.

Η ιδέα μπορεί να ακούγεται υπερφιλόδοξη, όμως ανάλογα σχέδια δρομολογούν και άλλοι παίκτες όπως ο Τζεφ Μπέζος και η Google.

Αιώνιο φως

Στο μεταξύ, η καλιφορνέζικη Reflect Orbital, την οποία ίδρυσε ο πρώην εργαζόμενος της SpaceX Μπεν Νόβακ, ζήτησε άδεια για να εκτοξεύσει φέτος ένα τροχιακό κάτοπτρο, πρωτότυπο μιας συστοιχίας 4.000 καθρεπτών που οραματίζεται να θέσει σε τροχιά.

Προκειμένου να μένουν εκτεθειμένοι στο ηλιακό φως όλο το 24ωρο, τα κάτοπτρα της Reflect Orbital θα κινούνταν σε ηλιοσύγχρονη τροχιά, μια τροχιά που διέρχεται από τους πόλους ακολουθώντας το όριο μέρας και νύχτας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κάτοπτρα των 55 μέτρων όχι μόνο θα εκμεταλλεύονταν την ηλιακή ενέργεια όλο το 24ωρο, αλλά θα μπορούσαν επιπλέον να αντικαταστήσουν τα φώτα των δρόμων, να αυξήσουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και να προσφέρουν φωτισμό σε ζώνες εκτάκτων καταστάσεων.

Αν τα σχέδια προχωρήσουν, ο ουρανός της Γης, όπως τον γνωρίζει η ανθρωπότητα εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, θα γινόταν αγνώριστος. Χιλιάδες φωτεινές κουκκίδες θα κινούνταν πάνω από τα κεφάλια μας ακόμα και τις πιο σκοτεινές νύχτες.

Για έναν παρατηρητή στη Γη με άμεση θέα στα κάτοπτρα, η συστοιχία της Reflect Orbital «θα ήταν αρκετές φορές πιο φωτεινή από την Πανσέληνο» είπε ο Μάσεϊ. Ακόμα και αν τα έβλεπε κανείς υπό γωνία, θα ήταν εξίσου φωτεινά με την Αφροδίτη, το πιο φωτεινό σώμα του ουρανού μετά τη Σελήνη.

Όπως εκτιμά ο Μάσεϊ, λόγω των κατόπτρων ο νυχτερινός ουρανός θα γινόταν τρεις φορές πιο φωτεινός –ακόμα και στις απομονωμένες περιοχές όπου κατασκευάζονται τα επίγεια τηλεσκόπια.

Τυφλωμένα τηλεσκόπια

Ένσταση κατά των προτάσεων της SpaceX και της Reflect Orbital έχει υποβάλει και το Ευρωπαϊκό Αστεροσκοπείο του Νότου (ESO), οργανισμός που διαχειρίζεται μεγάλα οπτικά τηλεσκόπια στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.

Το «Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο» (VLT) του ESO στη Χιλή θα έχανε το 10% των εικονοστοιχείων σε κάθε εικόνα αν υλοποιούταν το σχέδιο του Μασκ, δήλωσε ο αστρονόμος του ESO Ολιβιέ Ενό.

Η δε αύξηση της φωτεινότητας του ουρανού λόγω των κατόπτρων της Reflect Orbital θα ανάγκαζε τους αστρονόμους να τριπλασιάσουν τον χρόνο έκθεσης κάθε εικόνας και θα τους στερούσε τη δυνατότητα να ανιχνεύουν τα πιο αμυδρά ουράνια σώματα, είπε ο Ενό.

Οι δύο προτάσεις «σηματοδοτούν μια κρίσιμη στιγμή σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε την ανθρώπινη παρουσία στο Διάστημα» σχολίασε στο Space.com η Νοέλια Νόελ, αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ στη Βρετανία.

«Ενώ η καινοτομία στην τεχνολογία των δορυφόρων φέρνει σαφή οφέλη στην κοινωνία, η κλιμάκωση σε εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια φωτεινά αντικείμενα — ή ο σκόπιμος φωτισμός της Γης από την τροχιά — απειλεί να αλλάξει ριζικά τον νυχτερινό ουρανό», είπε.

«Αυτό θα είχε βαθιές συνέπειες όχι μόνο για την αστρονομία, αλλά και για τα οικοσυστήματα, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη συλλογική μας σχέση με το Σύμπαν» επισήμανε.

Το γεγονός όμως ότι η FCC εξετάζει τις δύο αιτήσεις με ταχείες διαδικασίες υποδηλώνει ότι οι ανησυχίες των αστρονόμων μπορεί να μην εισακουστούν.

Η διαδικασία δεν προβλέπει καν περιβαλλοντικές μελέτες για τις επιπτώσεις της φωτορύπανσης στα οικοσυστήματα.